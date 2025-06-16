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Днем возможны дождь и гроза. Прогноз погоды на 17 июня в Харькове и области

Погода 19:44   16.06.2025
Оксана Якушко
Днем возможны дождь и гроза. Прогноз погоды на 17 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 17 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, но днем ​​ожидают кратковременный дождь, местами может быть даже гроза⚡️.

Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем ​​воздух прогреется до 23 – 28°.

В Харькове ночью не прогнозируют существенных осадков, но днем ​​возможен кратковременный дождь.

Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 15 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 25 — 27 °.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 19:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 17 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".