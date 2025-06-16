Генштаб: на Харьковском направлении было семь боев, на Купянском – 11
О том, где шли бои на Харьковщине, а также о потерях оккупантов проинформировал утром 16 июня Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции СОУ около Волчанска, Старицы и Долгенького.
На Купянском – зафиксировали 11 боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загрызово, Степовой Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки», – уточнили в Генштабе.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях российских оккупантов:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои на Харьковщине, а также о потерях оккупантов проинформировал утром 16 июня Генштаб ВСУ.".