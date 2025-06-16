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Генштаб: на Харьковском направлении было семь боев, на Купянском – 11

Украина 08:15   16.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: на Харьковском направлении было семь боев, на Купянском – 11

О том, где шли бои на Харьковщине, а также о потерях оккупантов проинформировал утром 16 июня Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции  СОУ около Волчанска, Старицы и Долгенького.

На Купянском – зафиксировали 11 боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загрызово, Степовой Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки», – уточнили в Генштабе.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях российских оккупантов:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои на Харьковщине, а также о потерях оккупантов проинформировал утром 16 июня Генштаб ВСУ.".