Генштаб: на Харьковском направлении было семь боев, на Купянском – 11

О том, где шли бои на Харьковщине, а также о потерях оккупантов проинформировал утром 16 июня Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции СОУ около Волчанска, Старицы и Долгенького.

На Купянском – зафиксировали 11 боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загрызово, Степовой Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки», – уточнили в Генштабе.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях российских оккупантов: