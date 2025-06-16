Новости Харькова — главное за 16 июня: 30 ударов за неделю, ДТП с пассажирами

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

12:37

Четверо погибли, более 80 – пострадали: Терехов об атаках на Харьков за неделю

На прошлой неделе армия РФ нанесла по Харькову 30 ударов. Почти все – дронами БпЛА типа «Шахед», сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Пострадали 84 человека, среди которых – 15 детей. К сожалению, четыре человека погибли. Обстрелы велись по спальным кварталам Основянского, Слободского, Шевченковского и Салтовского районов», – отметил Терехов.

По его данным, в результате обстрелов было повреждено 170 зданий. В основном – именно жилые.

«В общем за неделю было выбито более 3 тыс. окон», — уточнил мэр.

Терехов рассказал, что под прицелом оккупантов на прошлой неделе были общественный транспорт, в том числе троллейбусы, коммунальная инфраструктура, образовательные учреждения — школы и детсады, а также ряд частных бизнесов.

12:12

ДТП на Харьковщине: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

Авария произошла 15 июня около 16:15 в городе Богодухов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz», который вез пассажиров из Харькова в Ахтырку Сумской области, во время обгона столкнулся с авто «ВАЗ-2105».

«В результате столкновения микроавтобус с пассажирами перевернулся. Травмы получили водители транспортных средств, два пассажира «ВАЗ», а также восемь пассажиров «Mercedes», — отметили в полиции.

Травмы получили 12 человек от 18 до 75 лет, продолжили правоохранители. После оказания медпомощи всех пострадавших отпустили домой.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

11:31

Яйца подешевели, а цены на гречку стали выше – стоимость продуктов в Харькове

О том, как изменились цены в Харькове, рассказали в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, гречка подорожала примерно на 2%, подсолнечное масло — на 5%. В то же время на 15% подешевело пшено, на 3% — рис длиннозернистый», – передают в горсовете.

На данный момент средние цены в городе на некоторые продукты следующие:

🔹 гречневая крупа – 33,1 грн/кг;

🔹 рис длиннозернистый – 51,1 грн/кг;

🔹 рис круглозернистый – 56,9 грн/кг;

🔹 пшено – 21,8 грн/кг;

🔹 манная крупа – 25,3 грн/0,8 кг;

🔹 сахар – 32,8 грн/кг;

🔹 пшеничная мука — 25,4 грн/кг;

🔹 подсолнечное масло – 74,7 грн/850 мл;

🔹 макаронные изделия – 34 грн/кг.

Также по сравнению с апрелем на 10% подешевели яйца. Десяток стоит от 55 до 85 гривен.

08:48

За сутки ранены три женщины, оккупанты били по Купянску – данные Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток россияне били по Харьковщине разным вооружением.

В результате обстрелов Купянска ранения получили три женщины. Пострадавшим 71, 62 и 21 год, уточнил начальник ХОВА.

Зафиксировали удары трех КАБов, также враг выпустил 2 БпЛА.

«В г. Купянск повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки, 2 автомобиля, гараж», – добавил Синегубов.

08:27

Генштаб: на Харьковском направлении было семь боев, на Купянском – 11

О том, где шли бои на Харьковщине, а также о потерях оккупантов проинформировал утром 16 июня Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции СОУ около Волчанска, Старицы и Долгенького.

На Купянском – зафиксировали 11 боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загрызово, Степовой Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки», – уточнили в Генштабе.

07:05

В ВСУ объяснили причины ночных тревог на Харьковщине

В 00:39 в соседних регионах появились российские БпЛА, тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе для Харьковщины, прозвучала тревога.

Уже в 01:25 беспилотники залетели в Харьковскую область.

В 02:43 небо над Харьковом и областью стало чистым, прозвучал отбой.