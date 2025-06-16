За сутки ранены три женщины, оккупанты били по Купянску – данные Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток россияне били по Харьковщине разным вооружением.

В результате обстрелов Купянска ранения получили три женщины. Пострадавшим 71, 62 и 21 год, уточнил начальник ХОВА.

Зафиксировали удары трех КАБов, также враг выпустил 2 БпЛА.

«В г. Купянск повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки, 2 автомобиля, гараж», – добавил Синегубов.