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За сутки ранены три женщины, оккупанты били по Купянску – данные Синегубова

Происшествия 08:45   16.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки ранены три женщины, оккупанты били по Купянску – данные Синегубова Фото: Елена Нагорная

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток россияне били по Харьковщине разным вооружением.

В результате обстрелов Купянска ранения получили три женщины. Пострадавшим 71, 62 и 21 год, уточнил начальник ХОВА.

Зафиксировали удары трех КАБов, также враг выпустил 2 БпЛА.

«В г. Купянск повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки, 2 автомобиля, гараж», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 08:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток россияне били по Харьковщине разным вооружением.".