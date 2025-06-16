За сутки ранены три женщины, оккупанты били по Купянску – данные Синегубова
Фото: Елена Нагорная
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток россияне били по Харьковщине разным вооружением.
В результате обстрелов Купянска ранения получили три женщины. Пострадавшим 71, 62 и 21 год, уточнил начальник ХОВА.
Зафиксировали удары трех КАБов, также враг выпустил 2 БпЛА.
«В г. Купянск повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки, 2 автомобиля, гараж», – добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 08:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток россияне били по Харьковщине разным вооружением.".