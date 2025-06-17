Где атаковала армия РФ на Харьковщине сегодня: Генштаб на 16:00

На Южно-Слобожанском (ранее – Харьковском) направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи населенного пункта Долгенькое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в районе населенного пункта Степовая Новоселовка.

На Лиманском направлении враг совершил семь атак вблизи Липового и в сторону Ольговки (Харьковская область), Шандриголово и Серебрянского леса. Четыре боя продолжаются.

Кроме того, от вражеской артиллерии пострадала Тимофеевка Харьковской области.