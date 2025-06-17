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Где атаковала армия РФ на Харьковщине сегодня: Генштаб на 16:00

Фронт 16:48   17.06.2025
Виктория Яковенко
Где атаковала армия РФ на Харьковщине сегодня: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском (ранее – Харьковском) направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи населенного пункта Долгенькое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в районе населенного пункта Степовая Новоселовка.

На Лиманском направлении враг совершил семь атак вблизи Липового и в сторону Ольговки (Харьковская область), Шандриголово и Серебрянского леса. Четыре боя продолжаются.

Кроме того, от вражеской артиллерии пострадала Тимофеевка Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском (ранее – Харьковском) направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи населенного пункта Долгенькое, сообщил Генштаб ВСУ.".