СОУ: на севере Харьковщины украинские защитники уничтожили 140 укрытий врага

О боях и потерях врага на Харьковщине за сутки рассказали в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 5 авиаударов с применением 4 КАБов, 42 НАР, задействовали 159 дронов-камикадзе, также осуществили 684 обстрела позиций защитников Украины. Враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Долгенького и Каменки», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

За сутки на севере Харьковщины россияне потеряли 76 военных, 27 из них – убиты. Кроме того, ВСУ уничтожили 112 единиц вооружения и военной техники: пять артсистем, четыре авто, 96 БпЛА, два средства РЭБ, четыре единицы спецтехники, 140 укрытий и место для хранения горюче-смазочных материалов.