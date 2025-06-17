СОУ: на севере Харьковщины украинские защитники уничтожили 140 укрытий врага
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и потерях врага на Харьковщине за сутки рассказали в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 5 авиаударов с применением 4 КАБов, 42 НАР, задействовали 159 дронов-камикадзе, также осуществили 684 обстрела позиций защитников Украины. Враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Долгенького и Каменки», – уточнили в ОТГВ «Харьков».
За сутки на севере Харьковщины россияне потеряли 76 военных, 27 из них – убиты. Кроме того, ВСУ уничтожили 112 единиц вооружения и военной техники: пять артсистем, четыре авто, 96 БпЛА, два средства РЭБ, четыре единицы спецтехники, 140 укрытий и место для хранения горюче-смазочных материалов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, зведення, ОТГВ "Харьков", СОУ;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях врага на Харьковщине за сутки рассказали в ОТГВ «Харьков».".