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СОУ: на севере Харьковщины украинские защитники уничтожили 140 укрытий врага

Украина 11:45   17.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
СОУ: на севере Харьковщины украинские защитники уничтожили 140 укрытий врага Фото: Генштаб ВСУ

О боях и потерях врага на Харьковщине за сутки рассказали в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 5 авиаударов с применением 4 КАБов, 42 НАР, задействовали 159 дронов-камикадзе, также осуществили 684 обстрела позиций защитников Украины. Враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Долгенького и Каменки», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

За сутки на севере Харьковщины россияне потеряли 76 военных, 27 из них – убиты. Кроме того, ВСУ уничтожили 112 единиц вооружения и военной техники: пять артсистем, четыре авто, 96 БпЛА, два средства РЭБ, четыре единицы спецтехники, 140 укрытий и место для хранения горюче-смазочных материалов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 11:45;

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