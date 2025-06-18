Более 516 млрд грн – обновленная сумма ущерба экологии Харьковщины от войны

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области обновили общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на июнь он составил 516 млрд 155 млн грн.

Наибольший ущерб – в размере около 504 млрд – региону был нанесен вследствие засорения и загрязнения более 7 миллионов квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб в результате выбросов 546,4 тыс. тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 млрд грн.

Также, по данным экологов, 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн. кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий – более 7 млрд грн.

«Военная агрессия – это не только сломанные судьбы и разрушенные здания. Это загрязненные реки, горящие леса, погибшие животные и экосистемы. Снаряды, взрывы, загрязнение почв и воды – все это оставляет после себя раны, которые природа будет залечивать десятилетиями», — отметили в экоинспекции.