Более 516 млрд грн – обновленная сумма ущерба экологии Харьковщины от войны
В Государственной экологической инспекции в Харьковской области обновили общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на июнь он составил 516 млрд 155 млн грн.
Наибольший ущерб – в размере около 504 млрд – региону был нанесен вследствие засорения и загрязнения более 7 миллионов квадратных метров земельных ресурсов.
Ущерб в результате выбросов 546,4 тыс. тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 млрд грн.
Также, по данным экологов, 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн. кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий – более 7 млрд грн.
«Военная агрессия – это не только сломанные судьбы и разрушенные здания. Это загрязненные реки, горящие леса, погибшие животные и экосистемы. Снаряды, взрывы, загрязнение почв и воды – все это оставляет после себя раны, которые природа будет залечивать десятилетиями», — отметили в экоинспекции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: война, ущерб, харьковщина, экология;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственной экологической инспекции в Харьковской области обновили общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. ".