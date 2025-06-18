К харьковчанам, которые отдыхают в лесах, обратились коммунальщики: детали

С начала лета количество отдыхающих в харьковских лесах увеличилось. Поэтому работники СКП «Харьковзеленстрой» обновляют защитные противопожарные полосы.

В частности, коммунальщики работают в урочищах «Григоровский бор» и «Залютино».

«Чтобы предотвратить распространение огня, эти полосы создаются вдоль лесных массивов с помощью спецтехники. Вспахивают земли по меньшей мере три метра в ширину, заворачивая в грунт дерн, сухую траву, хвою, опавшие листья и другие горючие материалы. Это создает надежный барьер, что значительно снижает риск распространения лесного пожара», – отметили в КП.

Коммунальщики призвали харьковчан ограничить посещение леса во время высокого пожароопасного периода, строго соблюдать правила противопожарной безопасности и не оставлять мусор на местах отдыха.