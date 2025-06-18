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К харьковчанам, которые отдыхают в лесах, обратились коммунальщики: детали

Общество 13:17   18.06.2025
Виктория Яковенко
К харьковчанам, которые отдыхают в лесах, обратились коммунальщики: детали Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

С начала лета количество отдыхающих в харьковских лесах увеличилось. Поэтому работники СКП «Харьковзеленстрой» обновляют защитные противопожарные полосы.

В частности, коммунальщики работают в урочищах «Григоровский бор» и «Залютино».

«Чтобы предотвратить распространение огня, эти полосы создаются вдоль лесных массивов с помощью спецтехники. Вспахивают земли по меньшей мере три метра в ширину, заворачивая в грунт дерн, сухую траву, хвою, опавшие листья и другие горючие материалы. Это создает надежный барьер, что значительно снижает риск распространения лесного пожара», – отметили в КП.

Коммунальщики призвали харьковчан ограничить посещение леса во время высокого пожароопасного периода, строго соблюдать правила противопожарной безопасности и не оставлять мусор на местах отдыха.

леса в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
леса в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
леса в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала лета количество отдыхающих в харьковских лесах увеличилось. Поэтому работники СКП «Харьковзеленстрой» обновляют защитные противопожарные полосы.".