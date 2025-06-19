Что уничтожили Силы обороны на севере Харьковщины, рассказали в ОТГВ «Харьков»

О потерях врага и боях на севере Харьковской области проинформировали украинские защитники.

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 7 авиаударов с применением 5 КАБов, 41 НАР, задействовали 123 дрона-камикадзе, также совершили 549 обстрелов позиций защитников Украины», – передают СОУ.

Потери врага за сутки следующие: 63 военных, пять артсистем, семь авто, 88 БпЛА, десять единиц спецтехники, 114 укрытий.