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Что уничтожили Силы обороны на севере Харьковщины, рассказали в ОТГВ «Харьков»

Украина 10:47   19.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Что уничтожили Силы обороны на севере Харьковщины, рассказали в ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

О потерях врага и боях на севере Харьковской области проинформировали украинские защитники.

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 7 авиаударов с применением 5 КАБов, 41 НАР, задействовали 123 дрона-камикадзе, также совершили 549 обстрелов позиций защитников Украины», – передают СОУ.

Потери врага за сутки следующие: 63 военных, пять артсистем, семь авто, 88 БпЛА, десять единиц спецтехники, 114 укрытий.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 10:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага и боях на севере Харьковской области проинформировали украинские защитники.".