Что уничтожили Силы обороны на севере Харьковщины, рассказали в ОТГВ «Харьков»
Фото: Генштаб ВСУ
О потерях врага и боях на севере Харьковской области проинформировали украинские защитники.
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 7 авиаударов с применением 5 КАБов, 41 НАР, задействовали 123 дрона-камикадзе, также совершили 549 обстрелов позиций защитников Украины», – передают СОУ.
Потери врага за сутки следующие: 63 военных, пять артсистем, семь авто, 88 БпЛА, десять единиц спецтехники, 114 укрытий.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: война, ОТГВ "Харьков", фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 10:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага и боях на севере Харьковской области проинформировали украинские защитники.".