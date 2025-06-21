Бой идет на Купянском направлении – вечерняя сводка Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, на севере Харьковщины ВСУ отбили две атаки россиян.

На Купянском направлении один штурм врага отбили в районе Голубовки, еще один бой в районе Загрызово по состоянию на 16:00 продолжается.

Под артиллерийским обстрелом оказалась Тимофеевка, также ВС РФ сбросили авиабомбу на Комиссарово.