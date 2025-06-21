Бой идет на Купянском направлении – вечерняя сводка Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
По данным Генштаба ВСУ, на севере Харьковщины ВСУ отбили две атаки россиян.
На Купянском направлении один штурм врага отбили в районе Голубовки, еще один бой в районе Загрызово по состоянию на 16:00 продолжается.
Под артиллерийским обстрелом оказалась Тимофеевка, также ВС РФ сбросили авиабомбу на Комиссарово.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 17:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, на севере Харьковщины ВСУ отбили две атаки россиян.".