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Бой идет на Купянском направлении – вечерняя сводка Генштаба

Украина 17:03   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Бой идет на Купянском направлении – вечерняя сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на севере Харьковщины ВСУ отбили две атаки россиян.

На Купянском направлении один штурм врага отбили в районе Голубовки, еще один бой в районе Загрызово по состоянию на 16:00 продолжается.

Под артиллерийским обстрелом оказалась Тимофеевка, также ВС РФ сбросили авиабомбу на Комиссарово.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 17:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, на севере Харьковщины ВСУ отбили две атаки россиян.".