Генштаб: 12 атак врага отбили СОУ на Харьковщине – где шли бои
О том, где наступал враг в течение суток, проинформировал утром 26 июня Генштаб ВСУ.
На Юго-Слобожанском направлении было восемь боев около Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.
На Купянском – россияне наступали четыре раза.
«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая», – уточнили в ГШ.
Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты: Водяное, Гранов, Охримовка, Григоровка.
Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ:
Читайте также: Оккупанты продвинулись на севере от Харькова – что захватили, рассказали в ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб: 12 атак врага отбили СОУ на Харьковщине – где шли бои»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 08:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где наступал враг в течение суток, проинформировал утром 26 июня Генштаб ВСУ.".