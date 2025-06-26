Генштаб: 12 атак врага отбили СОУ на Харьковщине – где шли бои

О том, где наступал враг в течение суток, проинформировал утром 26 июня Генштаб ВСУ.

На Юго-Слобожанском направлении было восемь боев около Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

На Купянском – россияне наступали четыре раза.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая», – уточнили в ГШ.

Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты: Водяное, Гранов, Охримовка, Григоровка.

Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ: