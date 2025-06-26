Генштаб: 12 атак ворога відбили СОУ на Харківщині – де точилися бої

Про те, де наступав ворог протягом доби, поінформував 26 червня вранці Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку було вісім боїв біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському – росіяни наступали чотири рази.

“Наші захисники зупинили штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю”, – уточнили у ГШ.

Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти: Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ: