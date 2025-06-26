Генштаб: 12 атак ворога відбили СОУ на Харківщині – де точилися бої
Про те, де наступав ворог протягом доби, поінформував 26 червня вранці Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку було вісім боїв біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.
На Куп’янському – росіяни наступали чотири рази.
“Наші захисники зупинили штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю”, – уточнили у ГШ.
Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти: Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ:
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 08:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де наступав ворог протягом доби, поінформував 26 червня вранці Генштаб ЗСУ.".