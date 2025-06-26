«Опасность сохраняется в течение двух месяцев» – Канашевич о Купянщине

Об обстрелах Купянщины за сутки и их последствиях рассказал в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Вчера враг атаковал и Купянск, также под обстрелами у нас находились Двуречанская, Великобурлукская, Двуречанская громады. К сожалению, у нас есть достаточно много раненых. Два человека погибли. Сегодня ночью враг применил РСЗО в направлении Купянска. Уже утром и в течение дня поступают сообщения, что враг активно применяет FPV-дроны, есть повреждения и разрушения жилого сектора. Такая опасность сохраняется в течение двух месяцев», — отметил Канашевич.

Он также сообщил, что фиксируют случаи, когда люди возвращаются в опасные населенные пункты Купянщины.

«Мы даже фиксируем случаи, когда возвращаются вместе с детьми. Работаем с такими семьями. Не могу сказать, что это большое количество, но оно есть», — заявил Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, глава Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что несмотря на все усилия волонтеров и власти, в Купянске все еще остаются около 1400 человек. Всего же в громаде проживают 2400 жителей.