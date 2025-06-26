«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
Про обстріли Куп’янщини за добу і їхні наслідки розповів в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
«Вчора ворог атакував і Куп’янськ, також під обстрілами у нас перебували Дворічанська, Великобурлуцька, Дворічанська громади. На жаль, у нас є достатньо багато поранених. Дві людини загинули. Сьогодні вночі ворог застосував РСЗВ в напрямку Куп’янська. Вже вранці і впродовж дня надходять повідомлення, що ворог активно застосовує FPV-дрони, є пошкодження і руйнування житлового сектору. Така небезпека зберігається впродовж двох місяців», – зазначив Канашевич.
Він також повідомив, що фіксують випадки, коли люди повертаються до небезпечних населених пунктів Куп’янщини.
«Ми навіть фіксуємо випадки, коли повертаються разом з дітьми. Працюємо з такими родинами. Не можу сказати, що це велика кількість, але вона є», – заявив Канашевич.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, голова Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомляв, що попри всі зусилля волонтерів та влади, у Куп’янську все ще залишаються близько 1400 людей. Загалом же у громаді проживають 2400 мешканців.
Читайте також: На Куп’янщину скинули чотири ФАБи і не тільки: загинув чоловік (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: канашевич, Купянщина, обстріли, последствия;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли Куп’янщини за добу і їхні наслідки розповів в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".