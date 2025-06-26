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«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину

Суспільство 13:05   26.06.2025
Вікторія Яковенко
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину Скриншот

Про обстріли Куп’янщини за добу і їхні наслідки розповів в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Вчора ворог атакував і Куп’янськ, також під обстрілами у нас перебували Дворічанська, Великобурлуцька, Дворічанська громади. На жаль, у нас є достатньо багато поранених. Дві людини загинули. Сьогодні вночі ворог застосував РСЗВ в напрямку Куп’янська. Вже вранці і впродовж дня надходять повідомлення, що ворог активно застосовує FPV-дрони, є пошкодження і руйнування житлового сектору. Така небезпека зберігається впродовж двох місяців», – зазначив Канашевич.

Він також повідомив, що фіксують випадки, коли люди повертаються до небезпечних населених пунктів Куп’янщини.

«Ми навіть фіксуємо випадки, коли повертаються разом з дітьми. Працюємо з такими родинами. Не можу сказати, що це велика кількість, але вона є», – заявив Канашевич.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, голова Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомляв, що попри всі зусилля волонтерів та влади, у Куп’янську все ще залишаються близько 1400 людей. Загалом же у громаді проживають 2400 мешканців.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 13:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли Куп’янщини за добу і їхні наслідки розповів в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".