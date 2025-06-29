Прогноз погоды на завтра, 30 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

День пройдет без осадков.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​ожидают порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​прогреется до 20 — 25 °.

В Харькове ночь пройдет без осадков ☀️.

Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 21-23°.

Читайте также: Опасно будет 30 июня в Харьковской области