Live
  • Вс 29.06.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Ночью дождь, днем ​​- ураган. Прогноз погоды на 30 июня в Харькове и области

Погода 19:59   29.06.2025
Оксана Якушко
Ночью дождь, днем ​​- ураган. Прогноз погоды на 30 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 30 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь.
День пройдет без осадков.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​ожидают порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​прогреется до 20 — 25 °.

В Харькове ночь пройдет без осадков ☀️.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 21-23°.

Читайте также: Опасно будет 30 июня в Харьковской области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасно будет 30 июня в Харьковской области
Опасно будет 30 июня в Харьковской области
29.06.2025, 12:51
Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети
Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети
29.06.2025, 18:12
БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов
БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов
29.06.2025, 17:12
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
29.06.2025, 08:16
Ночью дождь, днем ​​- ураган. Прогноз погоды на 30 июня в Харькове и области
Ночью дождь, днем ​​- ураган. Прогноз погоды на 30 июня в Харькове и области
29.06.2025, 19:59
Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории
29.06.2025, 06:00

Новости по теме:

20:29
Солнечно, но не жарко. Прогноз погоды на 27 июня в Харькове и области
19:59
Не жарко, но ветрено. Прогноз погоды на 19 июня в Харькове и области
20:13
Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области
19:44
Днем возможны дождь и гроза. Прогноз погоды на 17 июня в Харькове и области
19:50
Днем до +35. Прогноз погоды на 9 июня в Харькове и области

Вы читали новость: «Ночью дождь, днем ​​- ураган. Прогноз погоды на 30 июня в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 19:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 30 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".