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Вночі дощитиме, вдень буревій. Прогноз погоди на 30 червня у Харкові й області

Погода 19:59   29.06.2025
Оксана Якушко
Вночі дощитиме, вдень буревій. Прогноз погоди на 30 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 30 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ🌧.

День пройде без опадів☀️.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень очікують пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень прогріється до 20 – 25°.

 

У Харкові ніч пройде без опадів☀️.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень з поривами до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 21 – 23°

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 19:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 30 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".