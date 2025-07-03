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Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен

Общество 16:47   03.07.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 3 июля в Харьковской области актуальны 3719 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия печатника офсетной плоской печати с зарплатой 50 тысяч гривен. Электросварщик ручной сварки будет иметь 49900, а монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации – 49900.

Агроном будет зарабатывать 36 тысяч, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – 35670, врач-невропатолог – 30 тысяч, заведующий лабораторией – 25500, экономист – 25 тысяч, слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 24380, а варщик пищевого сырья и продуктов – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 3 июля в Харьковской области актуальны 3719 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".