Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
По состоянию на 3 июля в Харьковской области актуальны 3719 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия печатника офсетной плоской печати с зарплатой 50 тысяч гривен. Электросварщик ручной сварки будет иметь 49900, а монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации – 49900.
Агроном будет зарабатывать 36 тысяч, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – 35670, врач-невропатолог – 30 тысяч, заведующий лабораторией – 25500, экономист – 25 тысяч, слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 24380, а варщик пищевого сырья и продуктов – 20 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, новости Харькова, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 3 июля в Харьковской области актуальны 3719 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".