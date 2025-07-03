Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень

Станом на 3 липня у Харківській області актуальні 3719 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія друкаря офсетного плоского друкування із зарплатою 50 тисяч гривень. Електрозварник ручного зварювання матиме 49900, а монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації – 49900.

Агроном зароблятиме 36 тисяч, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35670, лікар-невропатолог – 30 тисяч, завідувач лабораторії – 25500, економіст – 25 тисяч, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 24380, а варник харчової сировини та продуктів – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.