Пьяного водителя остановили в Харькове – копы отказались от взятки в долларах
6 июля около 22:00 на улице Сумской водитель автомобиля «Toyota» с признаками алкогольного опьянения попытался «откупиться» от правоохранителей. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.
«Вместо этого решил предложить инспекторам неправомерную выгоду в сумме 700 долларов за не привлечение к ответственности. На предупреждение об уголовной ответственности гражданин отреагировал новым предложением — в сумме 1000 долларов», — рассказали копы.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Правоохранители напоминают, что согласно ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ наказывается штрафом от 500 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, новости Харькова, патрульная полиция, пьяный водитель;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июля около 22:00 на улице Сумской водитель автомобиля «Toyota» с признаками алкогольного опьянения попытался «откупиться» от правоохранителей. ".