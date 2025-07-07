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Пьяного водителя остановили в Харькове – копы отказались от взятки в долларах

Общество 12:40   07.07.2025
Виктория Яковенко
Пьяного водителя остановили в Харькове – копы отказались от взятки в долларах Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

6 июля около 22:00 на улице Сумской водитель автомобиля «Toyota» с признаками алкогольного опьянения попытался «откупиться» от правоохранителей. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

«Вместо этого решил предложить инспекторам неправомерную выгоду в сумме 700 долларов за не привлечение к ответственности. На предупреждение об уголовной ответственности гражданин отреагировал новым предложением — в сумме 1000 долларов», — рассказали копы.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Правоохранители напоминают, что согласно ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ наказывается штрафом от 500 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июля около 22:00 на улице Сумской водитель автомобиля «Toyota» с признаками алкогольного опьянения попытался «откупиться» от правоохранителей. ".