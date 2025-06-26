Пьяный водитель, нарушивший ПДД, хотел «отмазаться» за 8000 грн на Харьковщине
«Решить вопрос» на месте попробовал 44-летний мужчина, который ездил за рулем под хмельком, сообщили правоохранители.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, патрульные Чугуевского РУП остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
«В ходе проверки выяснилось, что 44-летний водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина не отрицал нарушения, однако пытался избежать ответственности. Он предложил правоохранителям 8 тысяч гривен за «решение вопроса на месте», – рассказали в полиции.
Копы говорят, что предупредили водителя об уголовной ответственности за попытку дать взятку, однако он, отмечают, настаивал на своем.
Водитель прошел осмотр на состояние опьянения с помощью прибора «Драгер», который подтвердил наличие алкоголя в организме, уточнили правоохранители.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУоАП.
«Факт предложения неправомерной выгоды зафиксирован на видео с боди камер сотрудников полиции. По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ», — добавили в полиции.
Читайте также: Пьяный водитель в центре Харькова предлагал тысячи гривен патрульным
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, полиция, пьяный за рулем, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пьяный водитель, нарушивший ПДД, хотел «отмазаться» за 8000 грн на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Решить вопрос» на месте попробовал 44-летний мужчина, который ездил за рулем под хмельком, сообщили правоохранители.".