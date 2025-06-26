Пьяный водитель, нарушивший ПДД, хотел «отмазаться» за 8000 грн на Харьковщине

«Решить вопрос» на месте попробовал 44-летний мужчина, который ездил за рулем под хмельком, сообщили правоохранители.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, патрульные Чугуевского РУП остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

«В ходе проверки выяснилось, что 44-летний водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина не отрицал нарушения, однако пытался избежать ответственности. Он предложил правоохранителям 8 тысяч гривен за «решение вопроса на месте», – рассказали в полиции.

Копы говорят, что предупредили водителя об уголовной ответственности за попытку дать взятку, однако он, отмечают, настаивал на своем.

Водитель прошел осмотр на состояние опьянения с помощью прибора «Драгер», который подтвердил наличие алкоголя в организме, уточнили правоохранители.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУоАП.

«Факт предложения неправомерной выгоды зафиксирован на видео с боди камер сотрудников полиции. По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ», — добавили в полиции.

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