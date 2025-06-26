П’яний водій, який порушив ПДР, хотів «відмазатись» за 8000 грн на Харківщині
«Вирішити питання» на місці спробував 44-річний чоловік, який їздив за кермом напідпитку, повідомили правоохоронці.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, патрульні Чугуївського РУП зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху.
«В ході перевірки з’ясувалося, що 44-річний водій перебував за кермом із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік не заперечував порушення, однак намагався уникнути відповідальності. Він запропонував правоохоронцям 8 тисяч гривень за «вирішення питання на місці», – розповіли у поліції.
Копи кажуть, що попередили водія про кримінальну відповідальність за спробу дати хабар, однак він, зазначають, наполягав на своєму.
Водій пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер», який підтвердив наявність алкоголю в організмі, уточнили правоохоронці.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.
«Факт пропозиції неправомірної вигоди зафіксовано на відео з боді-камер працівників поліції. За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ», – додали у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Вирішити питання» на місці спробував 44-річний чоловік, який їздив за кермом напідпитку, повідомили правоохоронці.".