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П’яного водія зупинили в Харкові – копи відмовились від хабаря в доларах

Суспільство 12:40   07.07.2025
Вікторія Яковенко
П’яного водія зупинили в Харкові – копи відмовились від хабаря в доларах Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

6 липня близько 22:00 на вулиці Сумській водій авто «Toyota» з ознаками алкогольного сп’яніння, спробував «відкупитись» від правоохоронців. Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Зазначається, що пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився.

«Натомість вирішив запропонувати інспекторам неправомірну вигоду у сумі 700 доларів за не притягнення до відповідальності. На попередження про кримінальну відповідальність громадянин відреагував новою пропозицією — у сумі 1000 доларів», – розповіли копи.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці нагадують, що відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ карається штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 липня близько 22:00 на вулиці Сумській водій авто «Toyota» з ознаками алкогольного сп’яніння, спробував «відкупитись» від правоохоронців. ".