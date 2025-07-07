П’яного водія зупинили в Харкові – копи відмовились від хабаря в доларах

6 липня близько 22:00 на вулиці Сумській водій авто «Toyota» з ознаками алкогольного сп’яніння, спробував «відкупитись» від правоохоронців. Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Зазначається, що пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився.

«Натомість вирішив запропонувати інспекторам неправомірну вигоду у сумі 700 доларів за не притягнення до відповідальності. На попередження про кримінальну відповідальність громадянин відреагував новою пропозицією — у сумі 1000 доларів», – розповіли копи.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці нагадують, що відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ карається штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.