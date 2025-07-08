Где в Харькове 8 июля не будут ходить троллейбусы как планировать маршрут
Движение троллейбусов №11 в Харькове будет временно прекращено 8 июля с 10:00 до 15:00.
Троллейбус №11 временно изменит маршрут. Движение электротранспорта остановят на улице Оружейной, улице Коцарской, улице Благовещенской, площади Благовещенской, спуске Соборном, площади Сергиевской и площади Павловской.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ по аварийному ремонту контактной сети», – объяснили в мэрии.
В это время троллейбус №11 будет курсировать так:
разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская (в обратном направлении: ул. Семинарская — пр. Любови Малой) — ул. Большая Гончаровская — разворотный круг «Бул. Гончаровский».
На период изменений в работе троллейбуса №11 по пути его следования будет курсировать временный автобус:
пр. Дзюбы (разворотный круг троллейбуса) — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская — ул. Большая Гончаровская — бул. Гончаровский — ул. Оружейная — ул. Благовещенская — пл. Благовещенская — спуск Соборный — ул. Университетская — пер. Ярмарочный — пл. Конституции;
в обратном направлении: пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — пл. Благовещенская — ул. Коцарская — бул. Гончаровский — ул. Большая Гончаровская — ул. Семинарская — пр. Любови Малой — ул. Китаенко — пр. Ново-Баварский — пр. Дзюбы (разворотный круг троллейбуса).
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 09:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов №11 в Харькове будет временно прекращено сегодня, 7 июля, с 10:00 до 15:00.".