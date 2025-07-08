Де в Харкові 8 липня не ходитимуть тролейбуси та як планувати маршрут
Рух тролейбусів №11 у Харкові буде тимчасово припинений 8 липня з 10:00 до 15:00.
Тролейбус №11 тимчасово змінить маршрут. Рух електротранспорту зупинять на вулиці Зброярській, вулиці Коцарській, вулиці Благовіщенській, майдані Благовіщенському, узвозі Соборному, майдані Сергіївському та майдані Павлівському буде припинений з 10:00 до 15:00 8 липня.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з аварійного ремонту контактної мережі”, – пояснили у мерії.
У цей час тролейбус №11 курсуватиме так:
розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська (у зворотному напрямку: вул. Семінарська – пр. Любові Малої) – вул. Велика Гончарівська – розворотне коло «Бул. Гончарівський».
На період змін у роботі тролейбуса №11 за його шляхом руху курсуватиме тимчасовий автобус:
пр. Дзюби (розворотне коло тролейбуса) – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;
у зворотному напрямку: майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби (розворотне коло тролейбуса).
Читайте також: Провулок Щедрика в Харкові закрили для транспорту до кінця вересня
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: транспорт, троллейбус, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де в Харкові 8 липня не ходитимуть тролейбуси та як планувати маршрут»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 09:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів №11 у Харкові буде тимчасово припинений 8 липня, з 10:00 до 15:00.".