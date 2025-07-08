Де в Харкові 8 липня не ходитимуть тролейбуси та як планувати маршрут

Рух тролейбусів №11 у Харкові буде тимчасово припинений 8 липня з 10:00 до 15:00.

Тролейбус №11 тимчасово змінить маршрут. Рух електротранспорту зупинять на вулиці Зброярській, вулиці Коцарській, вулиці Благовіщенській, майдані Благовіщенському, узвозі Соборному, майдані Сергіївському та майдані Павлівському буде припинений з 10:00 до 15:00 8 липня.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з аварійного ремонту контактної мережі”, – пояснили у мерії.

У цей час тролейбус №11 курсуватиме так:

розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська (у зворотному напрямку: вул. Семінарська – пр. Любові Малої) – вул. Велика Гончарівська – розворотне коло «Бул. Гончарівський».

На період змін у роботі тролейбуса №11 за його шляхом руху курсуватиме тимчасовий автобус:

пр. Дзюби (розворотне коло тролейбуса) – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби (розворотне коло тролейбуса).