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Де в Харкові 8 липня не ходитимуть тролейбуси та як планувати маршрут

Транспорт 09:31   08.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де в Харкові 8 липня не ходитимуть тролейбуси та як планувати маршрут Фото: ХМР

Рух тролейбусів №11 у Харкові буде тимчасово припинений 8 липня з 10:00 до 15:00.

Тролейбус №11 тимчасово змінить маршрут. Рух електротранспорту зупинять на вулиці Зброярській, вулиці Коцарській, вулиці Благовіщенській, майдані Благовіщенському, узвозі Соборному, майдані Сергіївському та майдані Павлівському буде припинений з 10:00 до 15:00 8 липня.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з аварійного ремонту контактної мережі”, – пояснили у мерії.

У цей час тролейбус №11 курсуватиме так:

розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська (у зворотному напрямку: вул. Семінарська – пр. Любові Малої) – вул. Велика Гончарівська – розворотне коло «Бул. Гончарівський».

На період змін у роботі тролейбуса №11 за його шляхом руху курсуватиме тимчасовий автобус:

пр. Дзюби (розворотне коло тролейбуса) – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби (розворотне коло тролейбуса).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів №11 у Харкові буде тимчасово припинений  8 липня, з 10:00 до 15:00.".