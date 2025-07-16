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Три супермаркета открыли в Харькове в 2025 году

Харьков 18:18   16.07.2025
Оксана Горун
Три супермаркета открыли в Харькове в 2025 году Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове продолжает восстанавливаться сфера торговли. В мэрии сообщили статистику за первое полугодие.

«За первое полугодие 2025 года начали работу 30 новых магазинов продуктовых сетей, три супермаркета, два магазина товаров для дома, а также ряд аптек, кафе, заведений сферы услуг. В то же время во втором квартале прекратила работу сеть магазинов «Баскет», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Сейчас, по данным мэрии, в городе работают более 3500 предприятий торговли, 1600 — ресторанного хозяйства, 1100 — бытового обслуживания, а также  48 рынков и торговых площадок.

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Ранее в комментарии МГ «Объектив» директор областного центра занятости Александр Котуков рассказал, что каждый второй участник программы «Власна справа» в Харькове берет средства на создание или развитие заведения общественного питания. В рамках этой программы предпринимателям предоставляют гранты размером до 500 тысяч гривен.

«Больше всего среди них кафе, есть производство пирожных, хлебобулочных изделий», — отметил Котуков.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 18:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжает восстанавливаться сфера торговли. В мэрии сообщили статистику за первое полугодие".