Три супермаркета открыли в Харькове в 2025 году
В Харькове продолжает восстанавливаться сфера торговли. В мэрии сообщили статистику за первое полугодие.
«За первое полугодие 2025 года начали работу 30 новых магазинов продуктовых сетей, три супермаркета, два магазина товаров для дома, а также ряд аптек, кафе, заведений сферы услуг. В то же время во втором квартале прекратила работу сеть магазинов «Баскет», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Сейчас, по данным мэрии, в городе работают более 3500 предприятий торговли, 1600 — ресторанного хозяйства, 1100 — бытового обслуживания, а также 48 рынков и торговых площадок.
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Ранее в комментарии МГ «Объектив» директор областного центра занятости Александр Котуков рассказал, что каждый второй участник программы «Власна справа» в Харькове берет средства на создание или развитие заведения общественного питания. В рамках этой программы предпринимателям предоставляют гранты размером до 500 тысяч гривен.
«Больше всего среди них кафе, есть производство пирожных, хлебобулочных изделий», — отметил Котуков.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 18:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжает восстанавливаться сфера торговли. В мэрии сообщили статистику за первое полугодие".