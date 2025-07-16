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Три супермаркети відкрили в Харкові у 2025 році

Економіка 18:18   16.07.2025
Оксана Горун
Три супермаркети відкрили в Харкові у 2025 році Фото: пресслужба ХМР

У Харкові продовжує відновлюватися сфера торгівлі. У мерії повідомили статистику за перше півріччя.

“За перше півріччя 2025 року почали роботу 30 нових магазинів продуктових мереж, три супермаркети, два магазини товарів для дому, а також низка аптек, кав’ярень, закладів сфери послуг тощо. Водночас у другому кварталі припинила роботу мережа магазинів “Баскет”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Наразі, за даними мерії, у місті працюють понад 3500 підприємств торгівлі, 1600 – ресторанного господарства, 1100 – побутового обслуговування, а також 48 ринків та торгових майданчиків.

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Раніше у коментарі МГ “Об’єктив” директор обласного центру зайнятості Олександр Котуков розповів, що кожен другий учасник програми “Власна справа” у Харкові бере кошти на створення чи розвиток закладу громадського харчування. У рамках цієї програми підприємцям надають гранти розміром до 500 тисяч гривень.

“Найбільше серед них кав’ярень, є виробництво тістечок, хлібобулочних виробів”, – зазначив Котуков.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 18:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжує відновлюватися сфера торгівлі. У мерії повідомили статистику за перше півріччя".