«В Харькове военный 92 ОШБр убил знакомого» — РФ придумала новый фейк
Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что статьи о криминальной истории в Харькове при участии военных – очередная выдумка россиян.
«Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о якобы военном 92-й бригаде ВСУ, совершившем убийство и расчленение в Харькове. На самом же деле это очередной фейк», — отметили в ЦПД.
Там объяснили, что пропагандисты использовали сфальсифицированный скриншот заголовка реальной новости украинских СМИ — подменив слово «подросток» на «военный».
В Центре говорят: это типичный прием россиян, чтобы посеять недоверие к военным гражданскому населению.
Напомним, ранее в областной прокуратуре проинформировали, что в Харькове сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) 17-летнему парню. По версии следствия, поздно вечером 12 июля в лесополосе по проезду Кольцевому он убил и расчленил ровесника, к которому ревновал свою девушку.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, пропаганда, убийство, фейк;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что статьи о криминальной истории в Харькове при участии военных – очередная выдумка россиян.".