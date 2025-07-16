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«В Харькове военный 92 ОШБр убил знакомого» — РФ придумала новый фейк

Общество 13:22   16.07.2025
Виктория Яковенко
«В Харькове военный 92 ОШБр убил знакомого» — РФ придумала новый фейк Фото: Харьковская областная прокуратура

Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что статьи о криминальной истории в Харькове при участии военных – очередная выдумка россиян.

«Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о якобы военном 92-й бригаде ВСУ, совершившем убийство и расчленение в Харькове. На самом же деле это очередной фейк», — отметили в ЦПД.

Там объяснили, что пропагандисты использовали сфальсифицированный скриншот заголовка реальной новости украинских СМИ — подменив слово «подросток» на «военный».

В Центре говорят: это типичный прием россиян, чтобы посеять недоверие к военным гражданскому населению.

фейк РФ об убийстве в Харькове
Фото: ЦПД

Напомним, ранее в областной прокуратуре проинформировали, что в Харькове сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) 17-летнему парню. По версии следствия, поздно вечером 12 июля в лесополосе по проезду Кольцевому он убил и расчленил ровесника, к которому ревновал свою девушку.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 13:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что статьи о криминальной истории в Харькове при участии военных – очередная выдумка россиян.".