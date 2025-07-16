«У Харкові військовий 92 ОШБр убив знайомого» – РФ вигадала новий фейк

Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що статті про кримінальну історію в Харкові за участі військових – чергова вигадка росіян.

«Ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про нібито військового 92-ї бригади ЗСУ, який скоїв вбивство та розчленування у Харкові. Насправді ж це черговий фейк», – зазначили в ЦПД.

Там пояснили, що пропагандисти використали сфальсифікований скриншот заголовка реальної новини українських ЗМІ — підмінивши слово «підліток» на «військовий».

У Центрі кажуть: це типовий прийом росіян, щоб посіяти недовіру до військових у цивільного населення.

Нагадаємо, раніше в обласній прокуратурі поінформували, що у Харкові повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) 17-річному хлопцеві. За версією слідства, пізно ввечері 12 липня у лісосмузі по проїзду Кільцевому він убив та розчленував ровесника, до якого ревнував свою дівчину.