«У Харкові військовий 92 ОШБр убив знайомого» – РФ вигадала новий фейк
Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що статті про кримінальну історію в Харкові за участі військових – чергова вигадка росіян.
«Ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про нібито військового 92-ї бригади ЗСУ, який скоїв вбивство та розчленування у Харкові. Насправді ж це черговий фейк», – зазначили в ЦПД.
Там пояснили, що пропагандисти використали сфальсифікований скриншот заголовка реальної новини українських ЗМІ — підмінивши слово «підліток» на «військовий».
У Центрі кажуть: це типовий прийом росіян, щоб посіяти недовіру до військових у цивільного населення.
Нагадаємо, раніше в обласній прокуратурі поінформували, що у Харкові повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) 17-річному хлопцеві. За версією слідства, пізно ввечері 12 липня у лісосмузі по проїзду Кільцевому він убив та розчленував ровесника, до якого ревнував свою дівчину.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що статті про кримінальну історію в Харкові за участі військових – чергова вигадка росіян.".