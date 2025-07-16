За сутки в Харьковской области было 42 пожара, есть погибший – данные ГСЧС
Утром 16 июля в облуправлении ГСЧС на Харьковщине сообщили, что семь возгораний возникли из-за вражеских ударов.
Россияне били по Купянскому, Изюмскому и Чугуевскому району, также досталось и Киевскому району Харькова.
«Днем враг нанес удар беспилотником по с. Плоское Великобурлукской громады. В результате удара произошел пожар на открытой территории. Горели трава и кустарники на площади 8 га. Без пострадавших. Часом спустя враг нанес еще один удар БпЛА по частному сектору пос. Приколотное Ольховатской громады», – проинформировали в ГСЧС.
В результате последнего обстрела горели дома и постройки на общей площади более 350 м. кв. Известно о погибшем мужчине 1957 г.р. и двух пострадавших – мужчине 1968 г.р. и женщине 1986 г.р.
«Ликвидировано 15 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 242 га, сейчас продолжается ликвидация 3 лесных пожаров в Изюмском районе области. Также произошли 2 пожара на хлебном поле: в с. Герсевановка Лозовского района горело поле ячменя на площади 1,5 га, в с. Шульское Лозовского района горели пожнивные остатки на площади 500 м. кв.», – добавили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, пожары;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 07:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 16 июля в облуправлении ГСЧС на Харьковщине сообщили, что семь возгораний возникли из-за вражеских ударов.".