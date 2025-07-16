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За добу в Харківській області було 42 пожежі, є загиблий – дані ДСНС

Події 07:56   16.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу в Харківській області було 42 пожежі, є загиблий – дані ДСНС

Вранці 16 липня в облуправлінні ДСНС на Харківщині повідомили, що сім загорянь виникли через ворожі удари.

Росіяни били по Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах, також дісталося і Київському району Харкова.

“Вдень ворог завдав удару безпілотником по с. Плоске Великобурлуцької громади. В результаті удару сталася пожежа на відкритій території. Горіли трава та чагарники на площі 8 га. Без постраждалих. Годиною потому ворог завдав ще одного удару БпЛА по приватному сектору сел. Приколотне Вільхуватської громади”, – повідомили у ДСНС.

Внаслідок останнього обстрілу горіли дома та будівлі на загальній площі понад 350 м. кв. Відомо про загиблого чоловіка 1957 р.н. та двох постраждалих – чоловіка 1968 р.н. та жінку 1986 р.н.

“Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 242 га, наразі триває ліквідація 3 лісових пожеж у Ізюмському районі області. Також сталися 2 пожежі на хлібному полі: у с. Герсеванівка Лозівського району горіло поле ячменя на площі 1,5 га, у с. Шульське Лозівського району горіли пожнивні залишки на площі 500 м. кв.“, – додали рятувальники.

Читайте також: Вибухи в Харкові: атакували підприємство, 16 БпЛА вдарили по Київському району

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 07:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 16 липня в облуправлінні ДСНС на Харківщині повідомили, що сім загорянь виникли через ворожі удари.".