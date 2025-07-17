Беседин о Купянщине: «Статистика раненых и погибших, она шокирует»

Начальник городской военной администрации Андрей Беседин рассказал в эфире нацмарафона о количестве жителей, которые до сих пор остаются в Купянской громаде.

По его словам, в громаде на данный момент остаются 2200 жителей, 1260 из них – проживают в Купянске. Преимущественно, это пожилые люди, пенсионеры, для которых единственным аргументом эвакуироваться может стать разрушение их дома в результате обстрелов.

«Даже каждый день, когда они видят травмирование или гибель своих близких, родных, соседей, это не мотивирует их выехать. Эвакуацию осуществляют каждый день, подвергая свою жизнь опасности волонтеры, ГСЧС, полиция, структурные подразделения Купянского городского совета. Несмотря ни на что, мы едем в Купянск, Купянскую громаду и вывозим оттуда людей», – отметил Беседин.

Также он привел «ужасную статистику» за июль.

«Более 2100 обстрелов из различного вида вооружения враг нанес за 17 дней июля по территории Купянской громады, 126 управляемых авиационных бомб, 2 ракеты Х-38. Статистика раненых и погибших, она шокирует: 27 купянчан получили ранения различной степени тяжести. Также, к сожалению, четверо полицейских при исполнении своих обязанностей получили ранения, находятся в среднем состоянии тяжести. Семь купянчан погибли за эти 17 дней», – проинформировал начальник ГВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»