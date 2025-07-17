Беседін про Куп’янщину: “Статистика поранених та загиблих, вона шокує”

Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів в етері нацмарафону про кількість мешканців, які досі залишаються у Куп’янській громаді.

За його словами, у громаді наразі залишаються 2200 мешканців, 1260 із них – проживають у Куп’янську. Переважно, це люди похилого віку, пенсіонери, для яких єдиним аргументом евакуюватися може стати руйнація їхнього будинку внаслідок обстрілів.

“Навіть щодня, коли вони бачать травмування або загибель своїх близьких, рідних, сусідів, це не мотивує їх виїхати. Евакуацію здійснюють щодня, наражаючи своє життя на небезпеку волонтери, ДСНС, поліція, структурні підрозділи Куп’янської міської ради. Попри все, ми їдемо в Куп’янськ, Куп’янську громаду і вивозимо звідти людей”, – зазначив Беседін.

Також він навів “жахливу статистику” за липень.

“Понад 2100 обстрілів з різного виду озброєння ворог завдав за 17 днів липня по території Куп’янської громади, 126 керованих авіаційних бомб, дві ракети Х-38. Статистика поранених і загиблих, вона шокує: 27 куп’янчан зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також, на жаль, четверо поліцейських при виконанні своїх обов’язків отримали поранення, перебувають у середньому стані тяжкості. Сім куп’янчан загинули за ці 17 днів”, – поінформував начальник МВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”