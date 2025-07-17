Генштаб: враг активизировался на севере области, за сутки – 13 боев
Утром 17 июля Генштаб ВСУ проинформировал о наступлениях ВС РФ, которые были на Харьковщине в течение суток.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 13 боев в районе Волчанска и в сторону Кудеевки.
Тогда как на Купянском – СОУ сдержали три атаки оккупантов.
«Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово», – уточнили в ГШ.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях армии РФ.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 июля Генштаб ВСУ проинформировал о наступлениях ВС РФ, которые были на Харьковщине в течение суток.".