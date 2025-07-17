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Генштаб: враг активизировался на севере области, за сутки – 13 боев

Украина 08:30   17.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: враг активизировался на севере области, за сутки – 13 боев

Утром 17 июля Генштаб ВСУ проинформировал о наступлениях ВС РФ, которые были на Харьковщине в течение суток.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 13 боев в районе Волчанска и в сторону Кудеевки.

Тогда как на Купянском – СОУ сдержали три атаки оккупантов.

«Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях армии РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 08:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 июля Генштаб ВСУ проинформировал о наступлениях ВС РФ, которые были на Харьковщине в течение суток.".