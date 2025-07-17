Генштаб: ворог активізувався на півночі області, за добу – 13 боїв

Вранці 17 липня Генштаб ЗСУ поінформував про наступи ЗС РФ, які були на Харківщині протягом доби.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 13 боїв у районі Вовчанська та в сторону Кудіївки.

Тоді як на Куп’янському – СОУ стримали три атаки окупантів.

“Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове“, – уточнили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати армії РФ.