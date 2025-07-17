Генштаб: ворог активізувався на півночі області, за добу – 13 боїв
Вранці 17 липня Генштаб ЗСУ поінформував про наступи ЗС РФ, які були на Харківщині протягом доби.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 13 боїв у районі Вовчанська та в сторону Кудіївки.
Тоді як на Куп’янському – СОУ стримали три атаки окупантів.
“Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове“, – уточнили у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати армії РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 08:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 17 липня Генштаб ЗСУ поінформував про наступи ЗС РФ, які були на Харківщині протягом доби.".