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Генштаб: ворог активізувався на півночі області, за добу – 13 боїв

Україна 08:30   17.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: ворог активізувався на півночі області, за добу – 13 боїв

Вранці 17 липня Генштаб ЗСУ поінформував про наступи ЗС РФ, які були на Харківщині протягом доби.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 13 боїв у районі Вовчанська та в сторону Кудіївки.

Тоді як на Куп’янському – СОУ стримали три атаки окупантів.

Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове“, – уточнили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати армії РФ.

Читайте також: Росіяни захопили території на півночі від Харкова – подробиці ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 08:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 17 липня Генштаб ЗСУ поінформував про наступи ЗС РФ, які були на Харківщині протягом доби.".