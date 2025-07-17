По авто «скорой» и пожарной части ударила армия РФ в Купянском районе

О том, что обстреляли ВС РФ на Харьковщине, а также о пострадавших из-за ударов рассказал утром 17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Купянск пострадали два 53-летних и 59-летний мужчины, 53-летняя и 73-летняя женщины», – уточнил начальник ХОВА.

Оккупанты выпустили по региону:

▪️24 неуправляемые авиационные ракеты;

▪️2 КАБ;

▪️2 БпЛА типа «Шахед»;

▪️7 fpv-дронов.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждена пожарная часть, легковые авто, машины «скорой», частные и многоквартирные дома, а в Изюмском районе «прилетело» по домовладению.