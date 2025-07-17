По авто «швидкої» та пожежній частині вдарила армія РФ у Куп’янському районі

Про те, що обстріляли ЗС РФ на Харківщині, а також про постраждалих через удари, розповів вранці 17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Куп’янськ постраждали два 53-річні і 59-річний чоловіки, 53-річна і 73-річна жінки”, – уточнив начальник ХОВА.

Окупанти випустили по регіону:

▪️24 некеровані авіаційні ракети;

▪️2 КАБ;

▪️2 БпЛА типу «Шахед»;

▪️7 fpv-дронів.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджена пожежна частина, легкові авто, машини “швидкої”, приватні та багатоквартирні будинки, а в Ізюмському районі “прилетіло” по домоволодінню.