Смертельная авария с пассажирским автобусом случилась в Харькове (фото)

Полиция сообщила известные на данный момент подробности ДТП с автобусом, сбившим человека на электросамокате днем 20 июля в Основянском районе.

«20 июля около 11:50 на улице Силикатной произошло столкновение автобуса MAN и электросамоката. В результате ДТП 54-летний водитель двухколесного транспорта получил тяжелые телесные повреждения. На следующий день мужчина скончался в больнице», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На опубликованных фото — пассажирский автобус в традиционной расцветке муниципального транспорта. Информации о пострадавших пассажирах нет.

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителям напомнили, что на дороге нужно быть внимательными.

«Особое внимание следует уделять управлению электросамокатами – перед выездом на проезжую часть необходимо убедиться в собственной безопасности и соблюдать правила», — подчеркнули в ГУНП.