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Смертельная авария с пассажирским автобусом случилась в Харькове (фото)

Происшествия 12:41   21.07.2025
Оксана Горун
Смертельная авария с пассажирским автобусом случилась в Харькове (фото)

Полиция сообщила известные на данный момент подробности ДТП с автобусом, сбившим человека на электросамокате днем 20 июля в Основянском районе.

«20 июля около 11:50 на улице Силикатной произошло столкновение автобуса MAN и электросамоката. В результате ДТП 54-летний водитель двухколесного транспорта получил тяжелые телесные повреждения. На следующий день мужчина скончался в больнице», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На опубликованных фото — пассажирский автобус в традиционной расцветке муниципального транспорта. Информации о пострадавших пассажирах нет.

ДТП с пассажирским автобусом в Харькове 20 июля 2025

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителям напомнили, что на дороге нужно быть внимательными.

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«Особое внимание следует уделять управлению электросамокатами – перед выездом на проезжую часть необходимо убедиться в собственной безопасности и соблюдать правила», — подчеркнули в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 12:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила известные на данный момент подробности ДТП с автобусом, сбившим человека на электросамокате днем 20 июля в Основянском районе".