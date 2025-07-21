Смертельная авария с пассажирским автобусом случилась в Харькове (фото)
Полиция сообщила известные на данный момент подробности ДТП с автобусом, сбившим человека на электросамокате днем 20 июля в Основянском районе.
«20 июля около 11:50 на улице Силикатной произошло столкновение автобуса MAN и электросамоката. В результате ДТП 54-летний водитель двухколесного транспорта получил тяжелые телесные повреждения. На следующий день мужчина скончался в больнице», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На опубликованных фото — пассажирский автобус в традиционной расцветке муниципального транспорта. Информации о пострадавших пассажирах нет.
Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителям напомнили, что на дороге нужно быть внимательными.
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«Особое внимание следует уделять управлению электросамокатами – перед выездом на проезжую часть необходимо убедиться в собственной безопасности и соблюдать правила», — подчеркнули в ГУНП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автобус, ДТП, новости Харькова, погиб, полиция, электросамокат;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 12:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила известные на данный момент подробности ДТП с автобусом, сбившим человека на электросамокате днем 20 июля в Основянском районе".