Смертельна аварія з пасажирським автобусом сталася в Харкові (фото)
Поліція поінформувала про відомі наразі подробиці ДТП з автобусом, який збив людину на електросамокаті вдень 20 липня в Основ’янському районі.
“20 липня близько 11:50 на вулиці Силікатній сталося зіткнення автобуса MAN та електросамоката. Внаслідок ДТП 54-річний водій двоколісного транспорту отримав тяжкі тілесні ушкодження. Наступного дня чоловік помер у лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
На опублікованих фото – пасажирський автобус у традиційному забарвленні муніципального транспорту. Інформації про постраждалих пасажирів немає.
Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водіям нагадали, що на дорозі слід бути уважними.
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“Особливу увагу варто приділяти керуванню електросамокатами – перед виїздом на проїзну частину необхідно переконатися у власній безпеці та дотримуватися правил”, – підкреслили в ГУНП.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 12:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція поінформувала про відомі наразі подробиці ДТП з автобусом, який збив людину на електросамокаті вдень 20 липня в Основ’янському районі".