Смертельна аварія з пасажирським автобусом сталася в Харкові (фото)

Поліція поінформувала про відомі наразі подробиці ДТП з автобусом, який збив людину на електросамокаті вдень 20 липня в Основ’янському районі.

“20 липня близько 11:50 на вулиці Силікатній сталося зіткнення автобуса MAN та електросамоката. Внаслідок ДТП 54-річний водій двоколісного транспорту отримав тяжкі тілесні ушкодження. Наступного дня чоловік помер у лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На опублікованих фото – пасажирський автобус у традиційному забарвленні муніципального транспорту. Інформації про постраждалих пасажирів немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водіям нагадали, що на дорозі слід бути уважними.

“Особливу увагу варто приділяти керуванню електросамокатами – перед виїздом на проїзну частину необхідно переконатися у власній безпеці та дотримуватися правил”, – підкреслили в ГУНП.