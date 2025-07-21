Live
  • Пн 21.07.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.61

Смертельна аварія з пасажирським автобусом сталася в Харкові (фото)

Події 12:41   21.07.2025
Оксана Горун
Смертельна аварія з пасажирським автобусом сталася в Харкові (фото)

Поліція поінформувала про відомі наразі подробиці ДТП з автобусом, який збив людину на електросамокаті вдень 20 липня в Основ’янському районі.

“20 липня близько 11:50 на вулиці Силікатній сталося зіткнення автобуса MAN та електросамоката. Внаслідок ДТП 54-річний водій двоколісного транспорту отримав тяжкі тілесні ушкодження. Наступного дня чоловік помер у лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На опублікованих фото – пасажирський автобус у традиційному забарвленні муніципального транспорту. Інформації про постраждалих пасажирів немає.

ДТП з пасажирським автобусом у Харкові 20 липня 2025

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водіям нагадали, що на дорозі слід бути уважними.

Читайте також: Водієві автобуса в Харкові стало погано за кермом, транспорт злетів у кювет 📷

“Особливу увагу варто приділяти керуванню електросамокатами – перед виїздом на проїзну частину необхідно переконатися у власній безпеці та дотримуватися правил”, – підкреслили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Про підозру повідомили гендиректору “Лісів України” – прокуратура
Про підозру повідомили гендиректору “Лісів України” – прокуратура
21.07.2025, 13:34
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
17.07.2025, 10:11
Атака “шахедів” нашкодила транспорту в Харкові – Терехов про ситуацію в місті
Атака “шахедів” нашкодила транспорту в Харкові – Терехов про ситуацію в місті
21.07.2025, 13:15
Смертельна аварія з пасажирським автобусом сталася в Харкові (фото)
Смертельна аварія з пасажирським автобусом сталася в Харкові (фото)
21.07.2025, 12:41
Серйозні травми: на Харківщині підірвався тракторист
Серйозні травми: на Харківщині підірвався тракторист
21.07.2025, 13:01
Новини Харкова — головне за 21 липня: 12 “прильотів”, підірвався тракторист
Новини Харкова — головне за 21 липня: 12 “прильотів”, підірвався тракторист
21.07.2025, 13:21

Новини за темою:

09:22
Трамваї та тролейбуси не ходять у деяких районах Харкова через негоду
18:34
Завтра тролейбус повернеться на свій маршрут в одному з районів Харкова
07:28
У Харкові стріляли в автобус: що відомо поліції (фото)
17:29
Кілька автобусних і тролейбусних маршрутів продовжили у Харкові
09:43
На Харківщині перекрили переправу через річку: автобус змінить маршрут

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Смертельна аварія з пасажирським автобусом сталася в Харкові (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 12:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція поінформувала про відомі наразі подробиці ДТП з автобусом, який збив людину на електросамокаті вдень 20 липня в Основ’янському районі".