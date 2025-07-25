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Ночные пожары в Балаклее: погиб человек, был «прилет»

Происшествия 08:34   25.07.2025
Оксана Горун
Ночные пожары в Балаклее: погиб человек, был «прилет» Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Ночью в Балаклее на Харьковщине произошли сразу и смертельный бытовой пожар, и удар российского БпЛА.

«Ночью вражеский ударный БпЛА попал в нежилое здание в г. Балаклея. В результате обстрела в нем произошел пожар на площади 250 м кв. Повреждено остекление окон четырех многоквартирных домов и нескольких зданий гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Балаклейская ГВА информировала об этом ударе около двух часов ночи 25 июля.

Чуть раньше в городе был еще один пожар — не связанный с российской агрессией. И вот он унес жизнь человека.

«На одном из бытовых пожаров, возникшем около 23:00 в г. Балаклея, обнаружено тело мужчины, 1984 года рождения. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожности с огнем. Горел матрас и подушка на площади 2,5 кв. м. Пожар самоликвидировался», — отметили спасатели.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Балаклее на Харьковщине произошли сразу и смертельный бытовой пожар, и удар российского БпЛА".