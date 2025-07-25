Ночные пожары в Балаклее: погиб человек, был «прилет»
Ночью в Балаклее на Харьковщине произошли сразу и смертельный бытовой пожар, и удар российского БпЛА.
«Ночью вражеский ударный БпЛА попал в нежилое здание в г. Балаклея. В результате обстрела в нем произошел пожар на площади 250 м кв. Повреждено остекление окон четырех многоквартирных домов и нескольких зданий гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Балаклейская ГВА информировала об этом ударе около двух часов ночи 25 июля.
Чуть раньше в городе был еще один пожар — не связанный с российской агрессией. И вот он унес жизнь человека.
«На одном из бытовых пожаров, возникшем около 23:00 в г. Балаклея, обнаружено тело мужчины, 1984 года рождения. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожности с огнем. Горел матрас и подушка на площади 2,5 кв. м. Пожар самоликвидировался», — отметили спасатели.
Читайте также: Саранча приближается к Харьковщине: одну из южных громад предупредили
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, ГСЧС, загиблий, новости Харькова, пожары, прилет, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночные пожары в Балаклее: погиб человек, был «прилет»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Балаклее на Харьковщине произошли сразу и смертельный бытовой пожар, и удар российского БпЛА".