Нічні пожежі в Балаклії: загинула людина, був “приліт”
Вночі в Балаклії на Харківщині сталися одразу і смертельна побутова пожежа, й удар російського БпЛА.
“Вночі ворожий ударний БпЛА влучив у нежитлову будівлю в м. Балаклія. Внаслідок обстрілу в ній сталась пожежа на площі 250 м кв. Пошкоджене скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків та кількох будівель цивільної інфраструктури. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Балаклійська МВА інформувала про цей удар близько другої години ночі 25 липня.
Трохи раніше в місті була ще одна пожежа – не пов’язана з російською агресією. І ось вона забрала життя людини.
“На одній з побутових пожеж, яка виникла близько 23:00 у м. Балаклія, виявлено тіло чоловіка, 1984 року народження. За попередніми даними, загоряння виникло внаслідок необережності з вогнем. Горів матрац та подушка на площі 2,5 м кв. Пожежа самоліквідувалась”, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі в Балаклії на Харківщині сталися одразу і смертельна побутова пожежа, й удар російського БпЛА".