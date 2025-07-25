Нічні пожежі в Балаклії: загинула людина, був “приліт”

Вночі в Балаклії на Харківщині сталися одразу і смертельна побутова пожежа, й удар російського БпЛА.

“Вночі ворожий ударний БпЛА влучив у нежитлову будівлю в м. Балаклія. Внаслідок обстрілу в ній сталась пожежа на площі 250 м кв. Пошкоджене скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків та кількох будівель цивільної інфраструктури. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Балаклійська МВА інформувала про цей удар близько другої години ночі 25 липня.

Трохи раніше в місті була ще одна пожежа – не пов’язана з російською агресією. І ось вона забрала життя людини.

“На одній з побутових пожеж, яка виникла близько 23:00 у м. Балаклія, виявлено тіло чоловіка, 1984 року народження. За попередніми даними, загоряння виникло внаслідок необережності з вогнем. Горів матрац та подушка на площі 2,5 м кв. Пожежа самоліквідувалась”, – зазначили рятувальники.