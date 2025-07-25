Live
  • Пт 25.07.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.77
  • EUR 49.1

Нічні пожежі в Балаклії: загинула людина, був “приліт”

Події 08:34   25.07.2025
Оксана Горун
Нічні пожежі в Балаклії: загинула людина, був “приліт” Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вночі в Балаклії на Харківщині сталися одразу і смертельна побутова пожежа, й удар російського БпЛА.

“Вночі ворожий ударний БпЛА влучив у нежитлову будівлю в м. Балаклія. Внаслідок обстрілу в ній сталась пожежа на площі 250 м кв. Пошкоджене скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків та кількох будівель цивільної інфраструктури. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Балаклійська МВА інформувала про цей удар близько другої години ночі 25 липня.

Трохи раніше в місті була ще одна пожежа – не пов’язана з російською агресією. І ось вона забрала життя людини.

“На одній з побутових пожеж, яка виникла близько 23:00 у м. Балаклія, виявлено тіло чоловіка, 1984 року народження. За попередніми даними, загоряння виникло внаслідок необережності з вогнем. Горів матрац та подушка на площі 2,5 м кв. Пожежа самоліквідувалась”, – зазначили рятувальники.

Читайте також: Сарана наближається до Харківщини: одну з південних громад попередили

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Багато людей розірвало. Сподіваюся, це триватиме” – підозрюють харків’янина
“Багато людей розірвало. Сподіваюся, це триватиме” – підозрюють харків’янина
25.07.2025, 10:00
Нову зброю РФ випробували на Харкові – Терехов про наслідки (відео)
Нову зброю РФ випробували на Харкові – Терехов про наслідки (відео)
25.07.2025, 09:22
Новини Харкова – головне за 25 липня: як минула ніч, смертельна пожежа
Новини Харкова – головне за 25 липня: як минула ніч, смертельна пожежа
25.07.2025, 08:51
Новини Харкова – головне за 24 липня: родина загинула, удар УМПБ-5 по центру
Новини Харкова – головне за 24 липня: родина загинула, удар УМПБ-5 по центру
24.07.2025, 20:53
Нічні пожежі в Балаклії: загинула людина, був “приліт”
Нічні пожежі в Балаклії: загинула людина, був “приліт”
25.07.2025, 08:34
Сарана наближається до Харківщини: одну з південних громад попередили
Сарана наближається до Харківщини: одну з південних громад попередили
25.07.2025, 08:10

Новини за темою:

16:16
У Балаклії відкривають міст після відновлення, але є обмеження
16:49
БпЛА влучив по базі в Балаклії, де були дорожники: машиніст загинув
21:42
Новини Харкова – головне 29.05: готувався прорив ДРГ, постраждав працівник ТЦК
06:58
БпЛА вночі атакували місто на Харківщині: десяток “прильотів” (відео)
18:54
Тракторист підірвався на міні в Балаклії, у чоловіка – контузія (доповнено)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Нічні пожежі в Балаклії: загинула людина, був “приліт”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 08:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі в Балаклії на Харківщині сталися одразу і смертельна побутова пожежа, й удар російського БпЛА".