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Сегодня 26 июля: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   26.07.2025
Оксана Горун
Сегодня 26 июля: какой праздник и день в истории

26 июля отмечает день рождения Главком ВСУ Александр Сырский. Сегодня у него юбилей – 60 лет. В 1971 году в этот день стартовала четвертая экспедиция человечества на Луну. В 1945-м в Великобритании объявили результаты выборов, Черчилль и консерваторы проиграли. В 1887-м опубликовали первый учебник международного языка эсперанто. В 1865-м в Великобритании раскрылась одна из самых известных интриг: выяснилось, что высокопоставленный военный врач с генеральским званием более полувека скрывал, что он – женщина. В 1708-м казнили Василия Кочубея — ближайшего друга гетмана Мазепы, который «сдал» его Петру I.

Праздники и памятные даты 26 июля

26 июля в Украине отмечают неофициальный профессиональный праздник – День парашютиста.

26 июля в мире – Международный день дяди и тети, Международный день сохранения мангровых экосистем.

Также сегодня: Международный день декора (отмечают в каждую последнюю субботу июля), День эсперанто, Всемирный день тофу, День «В один голос», День «Все или ничего» или День крайностей, Международный день осведомленности о болезни Гоше.

26 июля в истории

26 июля 1708 года вблизи Белой Церкви в присутствии гетмана Ивана Мазепы и нескольких тысяч казаков казнили за предательство полковников Ивана Кочубея и Ивана Искру. Подробнее.

26 июля 1865 года раскрылась одна из известнейших интриг в Великобритании. Выяснилось, что высокопоставленный военный врач с генеральским званием Джеймс Бэрри более полувека скрывал, что он – женщина. Подробнее.

Джеймс Бэрри фото в старости
Джеймс Бэрри (слева) со своим доверенным слугой Джоном и любимой собакой Психея, ок. 1862, Ямайка. Источник фото:
wellcomeimages.org

26 июля 1887 года считается днем ​​рождения международного языка эсперанто. В этот день в Варшаве вышел учебник авторства Людвика Лазаря Заменгофа «Международный язык». Подробнее.

26 июля 1931 года родился украинский диссидент, Герой Украины Иван Дзюба. Подробнее.

26 июля 1945 года в Великобритании объявили результаты выборов. Консерваторы, находившиеся у власти со времени последних всеобщих выборов 1935 года, «с треском» проиграли лейбористам. Результатом этого стала отставка одной из ключевых фигур мировой политики времен Второй мировой – Уинстона Черчилля. Подробнее.

26 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер заявил о национализации Суэцкого канала. Подробнее.

26 июля 1965 года родился Главком ВСУ Александр Сырский. В этом году у генерала юбилей – ему исполняется 60 лет.

Сырский в Харьковской области 5 июля 2025 2
Александр Сырский в Харьковской области. Фото: Александр Сырский/Telegram

26 июля 1971 года стартовала четвертая миссия на Луну. Американский экипаж корабля «Аполлон-15» успешно достиг Луны, где высадился 30 июля. Подробнее.

Церковный праздник 26 июля

26 июля чтят память  священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа — иереев Никомедийских. Подробнее.

Народные приметы

Если в небе в этот день будет идти дождь, то погода резко изменится.

Если погода 26 июля сухая, то осень будет погожей и теплой.

Если рыбы плавают большим косяком, то будет хорошая погода.

Что нельзя делать 26 июля

Женщинам нельзя тяжело работать и заниматься рукоделием.

Нельзя отказывать в помощи.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июля отмечает день рождения Главком ВСУ Александр Сырский. Сегодня у него юбилей – 60 лет".