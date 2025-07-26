Сьогодні 26 липня: яке свято та день в історії

26 липня святкує день народження Головком ЗСУ Олександр Сирський. Сьогодні в нього ювілей – 60 років. У 1971 році в цей день стартувала четверта експедиція людства на Місяць. У 1945-му у Великій Британії оголосили результати виборів, Черчилль та консерватори програли. У 1887-му опублікували перший підручник міжнародної мови есперанто. У 1865-му у Великій Британії розкрилася одна з найвідоміших інтриг: з’ясувалося, що високопоставлений військовий лікар з генеральським званням більш як пів століття приховував, що він – жінка. У 1708-му стратили Василя Кочубея – найближчого друга гетьмана Мазепи, який “здав” його Петру I.

Свята та пам’ятні дати 26 липня

26 липня в Україні відзначають неофіційне професійне свято – День парашутиста.

26 липня у світі – Міжнародний день дядька та тітки, Міжнародний день збереження мангрових екосистем.

Також сьогодні: Міжнародний день декору (відзначають в кожну останню суботу липня), День есперанто, Всесвітній день тофу, День «В один голос», День «Все або нічого» або День крайнощів, Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше.

26 липня в історії

26 липня 1708 року поблизу Білої Церкви у присутності гетьмана Івана Мазепи та кількох тисяч козаків стратили за зраду полковників Івана Кочубея та Івана Іскру. Докладніше.

26 липня 1865 року розкрилася одна з найвідоміших інтриг у Великій Британії. З’ясувалося, що високопоставлений військовий лікар з генеральським званням Джеймс Беррі понад пів століття приховував, що він – жінка. Докладніше.

26 липня 1887 року вважається днем ​​народження міжнародної мови есперанто. Цього дня у Варшаві вийшов підручник авторства Людвіка Лазаря Заменгофа “Міжнародна мова”. Докладніше.

26 липня 1931 року народився український дисидент, Герой України Іван Дзюба. Докладніше.

26 липня 1945 року у Великій Британії оголосили результати виборів. Консерватори, які перебували при владі з часів останніх загальних виборів 1935 року, “з тріском” програли лейбористам. Результатом цього стала відставка однієї з ключових постатей світової політики часів Другої світової – Вінстона Черчилля. Докладніше.

26 липня 1956 року президент Єгипту Гамаль Абдель Насер заявив про націоналізацію Суецького каналу. Докладніше.

26 липня 1965 року народився Головком ЗСУ Олександр Сирський. Цього року в генерала ювілей – йому виповнюється 60 років.

26 липня 1971 року стартувала четверта місія на Місяць. Американський екіпаж корабля “Аполлон-15” успішно досяг Місяця, де висадився 30 липня. Докладніше.

Церковне свято 26 липня

26 липня вшановують пам’ять священномучеників Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, ієреїв Нікомидійських. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в небі цього дня – темні хмари, то погода різко зміниться.

Якщо погода 26 липня суха, то осінь буде погожою і теплою.

Якщо риби плавають великим косяком, то буде гарна погода.

Що не можна робити 26 липня

Жінкам не можна важко працювати та займатися рукоділлям.

Не можна відмовляти в допомозі.