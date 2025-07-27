Десять раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении шло четыре боя.

Силы обороны отбивали атаки врага около Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Радьковки, Купянска и Загрызово.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 62 авиационных удара, применил 28 ракет и сбросил 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, произвел 5 754 обстрела, в том числе 51 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 927 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

По данным Генштаба, потери ВС РФ следующие: