Десять раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении шло четыре боя.
Силы обороны отбивали атаки врага около Старицы и Волчанска.
На Купянском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Радьковки, Купянска и Загрызово.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 62 авиационных удара, применил 28 ракет и сбросил 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, произвел 5 754 обстрела, в том числе 51 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 927 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.
По данным Генштаба, потери ВС РФ следующие:
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении шло четыре боя.".