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Десять раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – данные Генштаба

Украина 08:11   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении шло четыре боя.

Силы обороны отбивали атаки врага около Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Радьковки, Купянска и Загрызово.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 62 авиационных удара, применил 28 ракет и сбросил 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, произвел 5 754 обстрела, в том числе 51 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 927 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

По данным Генштаба, потери ВС РФ следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении шло четыре боя.".