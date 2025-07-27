Десять разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині – дані Генштабу
За інформацією Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку йшло чотири бої.
Сили оборони відбивали атаки ворога біля Стариці та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ шість разів у районі Радьківки, Куп’янська та Загризового.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував 28 ракет та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 5 754 обстріли, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 927 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.
За даними Генштабу, втрати ЗС РФ такі:
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку йшло чотири бої.".