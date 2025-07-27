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Где и что горело за сутки в Харькове и области, сообщили в ГСЧС

Происшествия 08:35   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где и что горело за сутки в Харькове и области, сообщили в ГСЧС

В течение суток в регионе возник 21 пожар, пять возгораний начались из-за российских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Пожары из-за «прилетов» возникли в Киевском районе Харькова, а также Изюмском, Купянском и Харьковском районе области.

«Утром российские оккупационные силы нанесли удар БпЛА по селу Екатериновка Великобурлукской громады. В результате попадания произошли разрушения и пожар площадью 120 м кв. в частном доме. К счастью, без пострадавших», – отметили спасатели.

Также в 12:30 пожарным удалось ликвидировать все пожары, которые начались после ударов по Харькову 26 июля.

«Ночью против 27 июля российские войска нанесли несколько удавов по Харькову и пригороду беспилотниками. Произошли пожары, которые ликвидированы силами ГСЧС. Один из пожаров возник на территории гражданского предприятия в Малоданиловской громаде Харьковского района. Горело производственно-складское здание на площади 500 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – добавили в ГСЧС.

Читайте также: Харьков атакуют российские БпЛА: «прилет» по предприятию в Киевском районе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в регионе возник 21 пожар, пять возгораний начались из-за российских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".