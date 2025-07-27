Де і що горіло за добу в Харкові та області, повідомили у ДСНС
Протягом доби в регіоні виникла 21 пожежа, п’ять загорянь почалися через російські обстріли, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Пожежі через “прильоти” виникли у Київському районі Харкова, а також Ізюмському, Куп’янському та Харківському районі області.
“Вранці російські окупаційні сили завдали удару БпЛА по селу Катеринівка Великобурлуцької громади. Внаслідок влучання сталися руйнації та пожежа площею 120 м кв. у приватному будинку. На щастя без постраждалих”, – зазначили рятувальники.
Також о 12:30 пожежникам вдалося ліквідувати всі пожежі, які почалися після ударів по Харкову 26 липня.
“Вночі проти 27 липня російські війська завдали кілька удавів по Харкову та передмістю безпілотниками. Сталися пожежі, які наразі ліквідовані силами ДСНС. Одна з пожеж виникла на території цивільного підприємства у Малоданилівській громаді Харківського району. Горіла виробничо-складська будівля на площі 500 м кв. На щастя обійшлося без жертв та постраждалих”, – додали у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 08:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в регіоні виникла 21 пожежа, п’ять загорянь почалися через російські обстріли, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".