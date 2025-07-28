«Шахеды» оценивают высоко — «Ахиллес» о «є-балах» и справедливости (видео)

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко выразил мнение, что сбитие «Шахедов» нельзя даже сравнивать с работой дроноводов на передовой.

«Скажем так, нам нужно организовать систему сбивания вражеских «Шахедов». У меня тоже есть мнение на этот счет. Как можно сравнивать выполнение боевых задач во втором эшелоне (с передовой — Ред.)? Это далеко от линии боевого столкновения. Не менее важно. Да, мы сбиваем беспилотники, которые разрушают нашу инфраструктуру, которые убивают наших граждан. Это важно. Но специфика выполнения боевых задач – это все-таки вторая линия обороны. И сравнивать, к примеру, с экипажем «мавиковода», сидящего непосредственно перед противником. Понятно, что не в передовой траншее, но очень близко к линии боевого столкновения, потому что если его оттащить дальше, то объективно, что он не будет долетать до района интереса. И, конечно, нужно убить N-ное количество вражеской пехоты и ранить, умножено на «цену» одного «Шахеда». «Шахеды» оцениваются действительно сейчас высоко. Если в этом контексте, я скажу, что основной результат 429-го полка «Ахиллес» обеспечен не «Шахедами». Мы приобретаем способность, у нас есть результат, но обеспечен не этим», — сказал Юрий Федоренко в интервью на YouTube-канале полка «Ахиллес».

Полк «Ахиллес», защищающий Харьковщину, сейчас входит в топ-10 из более чем 300 подразделений беспилотных систем по оцениванию по системе «є-балов». Федоренко пояснил, как это работает.

«Поражение каждой цели должно быть обязательно снято на разведывательное средство, и сохранено видео. Далее любая цель оценивается по определенной шкале баллов. Сейчас высоко оценивается пехота противника, поскольку это основная угроза. Почему? Поскольку пехоты много, они пытаются просачиваться среди наших боевых порядков… Дальше – это вражеские пилоты… Ну и дальше пошла артиллерия, логистическая техника и так далее. Каждая категория цели имеет свой балл оценивания. Далее, после того, как есть результат уничтожения или поражения той или иной цели, это видео загружается в систему «Дельта» и затем команда специалистов сверяет это с результатом, который мы подали, и смотрит, нет ли нигде никаких ошибок или неточностей. После этого выходит общее количество баллов в месяц, которые потом мы обмениваем на технику», — рассказал командир полка.

Таким образом наиболее эффективные дроноводы получают возможность закупать наибольшее количество необходимых БпЛА.