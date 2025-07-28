“Шахеди” оцінюють високо – “Ахіллес” про “є-бали” та справедливість (відео)

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко висловив думку, що збиття “шахедів” не можна навіть порівнювати із роботою дроноводів на передовій.

“Скажемо так, нам треба влаштувати систему збиття ворожих “шахедів”. У мене теж є думки з цього приводу. Як можна порівнювати виконання бойових завдань у другому шалоні (з передовою – Ред.)? Це далеко від лінії бойового зіткнення. Не менш важливо. Так, ми збиваємо безпілотники, які руйнують нашу інфраструктуру, які вбивають наших громадян. Це важливо. Але специфіка виконання бойових завдань – це все-таки друга лінія оборони. І порівнювати, до прикладу, з екіпажем “мавіаковода”, який сидить безпосередньо перед противником. Зрозуміло, що не в передовій траншеї, але дуже близько до лінії бойового зіткнення, бо якщо його відтягнути далі, то об’єктивно, що він не буде долітати до району інтересу. І, звісно, треба вбити енну кількість ворожої піхоти та поранити, перемножено на “ціну” одного “шахеда”. “Шахеди” оцінюються дійсно зараз високо. Якщо в цьому контексті, я скажу, що основний результат 429-го полку “Ахіллеса” забезпечений не “шахедами”. Ми набуваємо спроможності, у нас є результат, але забезпечений не цим”, – сказав Юрій Федоренко в інтерв’ю на YouTube-каналі полку “Ахіллес”.

Полк “Ахіллес”, який захищає Харківщину, зараз входить до топ-10 із понад 300 підрозділів безпілотних систем з оцінювання за системою “є-балів”. Федоренко пояснив, як це працює.

“Ураження кожної цілі має бути обов’язково знято на розвідувальний засіб, і збережено відео. Далі кожна ціль оцінюється за певною шкалою балів. Зараз високо оцінюється піхота противника, оскільки це є основна загроза. Чому? Оскільки піхоти багато, вони намагаються просочуватися між наших бойових порядків… Далі – це ворожі пілоти… Ну, і далі пішла артилерія, логістична техніка й так далі. Кожна категорія цілі має свій бал оцінювання. Далі, після того, як є результат знищення або ураження тієї чи іншої цілі, це відео завантажується в систему “Дельта”, й потім команда фахівців звіряє це з результатом, який ми подали, і дивиться, чи немає ніде ніяких помилок, чи неточностей. Після цього виходить загальна кількість балів за місяць, які потім ми обмінюємо на техніку”, – розповів командир полку.

Таким чином, найбільш ефективні дроноводи отримують можливість закуповувати найбільшу кількість необхідних БпЛА.