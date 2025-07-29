По 5000 грн дадут родителям первоклашек в Харькове и области: как оформить

Как работает программа единовременной денежной помощи «Пакет школьника» для первоклашек, объяснила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская в Facebook.

«Программа, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины, предусматривает единовременную денежную помощь в размере 5000 гривен для родителей или законных представителей первоклассников. Ее цель – уменьшить финансовую нагрузку на семьи и помочь обеспечить ребенка всем необходимым для начала учебного года», — написала Ковальская.

По ее информации, на Харьковщине, по прогнозу, в первый класс в этом году пойдет 11 581 ребенок. Из них 7240 учащихся будут учиться дистанционно, еще 4341 – по смешанной форме. Она призвала родителей вовремя оформить помощь и использовать средства, чтобы обеспечить детей к первому учебному дню всем необходимым.

«Механизм оказания помощи удобен и доступен: после зачисления ребенка в первый класс через систему АИКОМ, один из родителей или уполномоченное лицо получит сообщение в приложении «Дія» с предложением оформить помощь. Для этого необходимо подтвердить согласие и выбрать банк для открытия «Дія. Картки». В случае, если семья не пользуется приложением «Дія», заявление на получение помощи можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины», — пояснила заместительница начальника ХОВА.

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Средства, которые придут на карточку, — целевые. Их можно потратить только на детские товары: одежду, обувь, школьные принадлежности и так далее. Приобрести все необходимое можно в магазинах, которые участвуют в программе. Использовать полученные 5000 грн необходимо в течение 180 календарных дней. То, что не потратят, вернется в госбюджет.

«Снятие наличных или перевод средств на другие счета – запрещен. Помощь не предоставляется, если ребенок не начал обучение, оставлен на повторный год, проживает за границей или на временно оккупированной территории. В случае возвращения ребенка из-за границы или деоккупированной территории право на получение помощи сохраняется», — уточнила Ковальская.