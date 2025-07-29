По 5000 грн дадут родителям первоклашек в Харькове и области: как оформить
Как работает программа единовременной денежной помощи «Пакет школьника» для первоклашек, объяснила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская в Facebook.
«Программа, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины, предусматривает единовременную денежную помощь в размере 5000 гривен для родителей или законных представителей первоклассников. Ее цель – уменьшить финансовую нагрузку на семьи и помочь обеспечить ребенка всем необходимым для начала учебного года», — написала Ковальская.
По ее информации, на Харьковщине, по прогнозу, в первый класс в этом году пойдет 11 581 ребенок. Из них 7240 учащихся будут учиться дистанционно, еще 4341 – по смешанной форме. Она призвала родителей вовремя оформить помощь и использовать средства, чтобы обеспечить детей к первому учебному дню всем необходимым.
«Механизм оказания помощи удобен и доступен: после зачисления ребенка в первый класс через систему АИКОМ, один из родителей или уполномоченное лицо получит сообщение в приложении «Дія» с предложением оформить помощь. Для этого необходимо подтвердить согласие и выбрать банк для открытия «Дія. Картки». В случае, если семья не пользуется приложением «Дія», заявление на получение помощи можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины», — пояснила заместительница начальника ХОВА.
Читайте также: Сотни жителей Харьковщины получат одноразовую денежную помощь
Средства, которые придут на карточку, — целевые. Их можно потратить только на детские товары: одежду, обувь, школьные принадлежности и так далее. Приобрести все необходимое можно в магазинах, которые участвуют в программе. Использовать полученные 5000 грн необходимо в течение 180 календарных дней. То, что не потратят, вернется в госбюджет.
«Снятие наличных или перевод средств на другие счета – запрещен. Помощь не предоставляется, если ребенок не начал обучение, оставлен на повторный год, проживает за границей или на временно оккупированной территории. В случае возвращения ребенка из-за границы или деоккупированной территории право на получение помощи сохраняется», — уточнила Ковальская.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: выплаты, гроші, деньги, допомога, Ковальская, новости Харькова, первоклассники, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «По 5000 грн дадут родителям первоклашек в Харькове и области: как оформить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 15:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как работает программа единовременной денежной помощи «Пакет школьника» для первоклашек, объяснила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская в Facebook".