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По 5000 грн дадуть батькам першокласників у Харкові та області: як оформити

Суспільство 15:50   29.07.2025
Оксана Горун
По 5000 грн дадуть батькам першокласників у Харкові та області: як оформити Ілюстрація: lanmisto.gov.ua

Як працює програма одноразової грошової допомоги “Пакунок школяра” для першокласників, пояснила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська у фейсбуці.

“Програма, затверджена постановою Кабінету Міністрів України, передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 5000 гривень для батьків або законних представників першокласників. Її мета – зменшити фінансове навантаження на родини та допомогти забезпечити дитину всім необхідним для початку навчального року”, – написала Ковальська.

За її інформацією, на Харківщині, за прогнозом, до першого класу цього року піде 11 581 дитина. З них 7240 учнів навчатимуться дистанційно, ще 4341 – за змішаною формою. Вона закликала батьків вчасно оформити допомогу та використати кошти, щоб забезпечити дітей до першого навчального дня всім необхідним.

Механізм надання допомоги є зручним і доступним: після зарахування дитини до першого класу через систему АІКОМ, один з батьків або уповноважена особа отримає повідомлення в застосунку “Дія” з пропозицією оформити допомогу. Для цього необхідно підтвердити згоду та обрати банк для відкриття Дія.Картки. У випадку, якщо родина не користується застосунком “Дія”, заяву на отримання допомоги можна подати у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України“, — пояснила заступниця начальника ХОВА.

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Кошти, які надійдуть на картку, цільові. Їх можна витратити лише на дитячі товари: одяг, взуття, шкільне приладдя тощо. Придбати все необхідне можна в магазинах, які беруть участь у програмі. Використати отримані 5000 грн необхідно протягом 180 календарних днів. Те, що не буде витрачено, повернеться до держбюджету.

Зняття готівки або переказ коштів на інші рахунки – заборонено. Допомога не надається, якщо дитина не почала навчання, залишена на повторний рік, проживає за кордоном або на тимчасово окупованій території. У разі повернення дитини з-за кордону чи деокупованої території – право на отримання допомоги зберігається“, – уточнила Ковальська.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 15:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як працює програма одноразової грошової допомоги “Пакунок школяра” для першокласників, пояснила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська у фейсбуці".